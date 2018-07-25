Önce motosikletli, sonra ambulans kaza yaptı

Denizli’nin Çameli ilçesinde kazaya müdahaleye giden 112 acil servis ekibi yol ortasına dökülen kum yığınına çarptı. Kazada ambulans içerisinde bulunan sağlık görevlisi ile şoför hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece iş yerinden motosikleti ile çıkan Sezai Ö. bölgede devam eden alt yapı çalışmaları nedeniyle yol ortasına dökülen kum yığınına çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. İhbarla birlikte harekete geçen 112 acil sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücünün yardımına giderken, aynı kum yığınına çarparak kaza yaptı.

Aynı yerde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve olaya müdahale etmeye giden ambulans içerisindeki sağlık görevlisiyle sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen başka ambulans yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.