Önce vurdu sonra sosyal medyadan duyurdu

Tekirdağ’da valilik önünde yaşanan olayda Erhan A., sokak ortasında alacak verecek meselesi yüzünden silahla Atalay T.’yi vurdu. Erhan A. daha sonra sosyal medya hesabında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğine dair bir mesaj yayınladı.Olay,...

Tekirdağ’da valilik önünde yaşanan olayda Erhan A., sokak ortasında alacak verecek meselesi yüzünden silahla Atalay T.’yi vurdu. Erhan A. daha sonra sosyal medya hesabında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğine dair bir mesaj yayınladı.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi’nde valilik önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan A. ile Atalay T. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erhan A. belindeki silahı çıkartarak Atalay T.’ye 3 el ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Atalay T., Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atalay T.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Erhan A. alacaklısını vurduktan sonra sosyal medya hesabından Atalay T.’yi vurduğuna dair paylaşımda bulundu.