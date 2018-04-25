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25 Nisan 2018 Çarşamba 20:17

OPCW’den Duma’ya ikinci ziyaret

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyeti, kimyasal saldırı iddialarını incelemek üzere Suriye’nin başkenti Şam’a bağlı Doğu Guta’nın Duma ilçesine ikinci bir ziyaret gerçekleştirdi.

OPCW'den Duma'ya ikinci ziyaret
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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyeti, kimyasal saldırı iddialarını incelemek üzere Suriye’nin başkenti Şam’a bağlı Doğu Guta’nın Duma ilçesine ikinci bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanlarından oluşan heyet, kimyasal saldırı iddialarını incelemek üzere Duma’yı ikinci kez ziyaret etti. OPCW, tarafından yapılan açıklamada, “Bugün, araştırma heyeti Duma’da ikinci bir bölgeyi ziyaret etti. Heyet bu bölgede numuneler topladı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, hafta sonu alınan ilk numunelerle birlikte toplanan tüm örneklerin Hollanda’nın Rijswik kentindeki OPCW laboratuvarına götürüleceği belirtildi.

OPCW heyeti, Duma’ya ilk ziyaretini 21 Nisan’da gerçekleştirmiş burada görgü tanıklarıyla görüşmüş ve numuneler toplamıştı.

Duma ilçesinde 7 Nisan’da sivillere yönelik düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi hayatını kaybetmişti. ABD, Fransa ve İngiltere iddialarının ardından 14 Nisan’da Suriye’nin çeşitli noktalarındaki kimyasal silah tesislerine füze saldırıları düzenlemişti.
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