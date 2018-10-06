Opera sanatçısı Caballe hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Barselonalı opera sanatçısı Montserrat Caballe, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Freddie Mercury ile düet yapan ünlü opera sanatçısı Montserrat Caballe 85 yaşında öldü. Bir süredir sağlık şikayetleri olan Caballe, Sant Pau Hastanesinde hayatını kaybetti. Freddie Mercury ile düet yaptıkları ’Barcelona’ şarkısı 1987 yılında piyasaya sürüldü ve 1992 Barselona Olimpiyatları için bir marş haline geldi. 50 yıllık kariyer hayatında birçok başarıya imza atan ünlü opera sanatçısı için 8 Ekim Pazartesi günü cenaze töreni düzenlenecek.