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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:27

Operasyon yapılan bakkaldan cephanelik çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir bakkala düzenlediği operasyonda, 7 ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait 6 bin 500 adet fişek ve 2 havalı tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Alanya ilçesinin Mahmutlar Mahallesi’ndeki...

Operasyon yapılan bakkaldan cephanelik çıktı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir bakkala düzenlediği operasyonda, 7 ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait 6 bin 500 adet fişek ve 2 havalı tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya ilçesinin Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir bakkalda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Ekipler, savcılıktan aldıkları kararın ardından dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında iş yeri sahibi Hasan Y. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 7 ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait 6 bin 500 adet fişek ve 2 havalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Hasan Y. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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