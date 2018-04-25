ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:12

Operasyonu öğrenip cezaevinden kaçan sahte polis yakalandı

Adana merkezli 10 ilde kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik yapılan ’Son Alo’ operasyonunu açık cezaevindeyken öğrenerek firar eden sahte polis yakalandı.

Operasyonu öğrenip cezaevinden kaçan sahte polis yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adana merkezli 10 ilde kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik yapılan ’Son Alo’ operasyonunu açık cezaevindeyken öğrenerek firar eden sahte polis yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ’Son Alo’ ismiyle Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı ve polis olarak tanıtıp terör örgütleri ile kandırarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1’i kadın 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan telefon dolandırıcılarının arasında parayı elden alanlar ile hesaplarını kullandıranlar da olduğu öğrenildi. Operasyonda zanlıların sahte çağrı merkezi kurup buradan vatandaşı 155 polis imdat, 156 jandarma imdat, banka ve GSM şirketlerinin müşteri hizmetlerinden arıyormuş gibi yaptığı ya da bilgisayarlara kurulan özel programlarla herhangi bir numaradan arama imkanı buldukları tespit edilmişti. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 49’u tutuklanmış 3’ü serbest kalmış gerisi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Çete lideri açık cezaevinden kaçtı

Polis operasyonda sahte polis çetesinin liderinin Mert Aydoğan (33) olduğunu ve onun da bir süre önce dolandırıcılık suçundan yakalanarak cezaevine konulduğunu ancak Tarsus Açık Cezaevi’nde bulunduğunu tespit etti. Ancak Aydoğan’ın lideri olduğu çeteye operasyon yapıldığını duyunca açık cezaevinden kaçtığı öğrenildi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Zanlının İsmetpaşa Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit eden polis eve şok baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören zanlı çatıya çıkıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonrası Aydoğan çatıdan çatıya atlarken yakaladı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Aydoğan suçlamaları kabul etmedi. Çete lideri olmadığını savunan zanlının, "Benim bu dolandırıcılık olayı ile ilgili hiç bir bilgim yok. Telefon kayıtlarında adım geçmiş olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Mert Aydoğan, operasyon kapsamında tutuklanan 50’nci kişi oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku