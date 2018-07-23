ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:19

Ordu’da 2 kayıp çocuk yakalandı

Ordu’da halkın huzuru ve kamu düzeninin devamının sağlanması için yapılan uygulamada 2 kayıp çocuk yakalandı.Ordu İl Jandarma Komutanlığınca, huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve kayıp çocukların bulunmasına yönelik...

Ordu'da 2 kayıp çocuk yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ordu’da halkın huzuru ve kamu düzeninin devamının sağlanması için yapılan uygulamada 2 kayıp çocuk yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca, huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve kayıp çocukların bulunmasına yönelik halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kamu düzenini bozan faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik 20 Temmuz 2018 tarihinde, 12.00-14.00 saatleri arasında camiler ve civarında, 17.00-19.00 saatleri arasında ise ana kavşak, meydan, park-bahçe, alışveriş merkezleri gibi alanlarda ’Huzurlu Sokaklar Uygulaması-1’ icra edildi. İcra edilen uygulamada 2 bin 481 şahıs ve 553 araç kontrol edildi. Kontrollerde yapılan sorgulama sonucu 6 aranan şahıs, 2 kayıp çocuk ve 1 araç yakalandı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku