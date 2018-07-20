ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 12:02

Ordu’da bin 210 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi

Ordu’da bir kişinin bahçesinde arama yapan jandarma ekipleri bin 210 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Ordu'da bin 210 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ordu’da bir kişinin bahçesinde arama yapan jandarma ekipleri bin 210 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Olay, Ordu’nun Kabadüz ilçesi Derinçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O.’nun kenevir yetiştirdiği yönünde bilgi alan Kabadüz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şahsın bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada bahçede ekili bin 210 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Firarda olan A.O.’nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku