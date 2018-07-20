Ordu’da bin 210 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi

Ordu’da bir kişinin bahçesinde arama yapan jandarma ekipleri bin 210 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Olay, Ordu’nun Kabadüz ilçesi Derinçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O.’nun kenevir yetiştirdiği yönünde bilgi alan Kabadüz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şahsın bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada bahçede ekili bin 210 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Firarda olan A.O.’nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor.