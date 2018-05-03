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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:47

Ordu’da FETÖ davasında 3 sanık hakim karşısına çıktı

Ordu’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu'da FETÖ davasında 3 sanık hakim karşısına çıktı
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Ordu’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda tutuksuz yargılanan 3 sanığın ifadeleri alındı. Sanıklardan öğretmen H.Y., FETÖ’nün haberleşme programı ByLock’u kendisinin kullanmadığını öne sürdü. Eşinin ByLock programını kullanıp kullanmadığından haberi olmadığını iddia eden H.Y., suçlamaları reddederek beraatını talep etti.

Sanıklardan eczacı E.H. ile temizlik işçisi A.G. ise, önceki savunmalarını tekrar ederek suçlamaları reddetti.

Duruşmalar ileri tarihe ertelendi.
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