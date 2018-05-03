Ordu’da FETÖ davasında 3 sanık hakim karşısına çıktı

Sanıklardan eczacı E.H. ile temizlik işçisi A.G. ise, önceki savunmalarını tekrar ederek suçlamaları reddetti.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda tutuksuz yargılanan 3 sanığın ifadeleri alındı. Sanıklardan öğretmen H.Y., FETÖ’nün haberleşme programı ByLock’u kendisinin kullanmadığını öne sürdü. Eşinin ByLock programını kullanıp kullanmadığından haberi olmadığını iddia eden H.Y., suçlamaları reddederek beraatını talep etti.

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