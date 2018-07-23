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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50

Ordu’da kaçak içki operasyonu

Ordu’nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri, yapmış oldukları operasyon sonrası 260 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Ordu'da kaçak içki operasyonu
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Ordu’nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri, yapmış oldukları operasyon sonrası 260 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda ilçede bandrolsüz alkollü içki kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi aldı. Bunun üzerine gece saatlerinde ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde Gürcistan plakalı bir otobüste arama yapan ekipler, 260 şişe bandrolsüz içki ele geçirdi. İçkilerin, Gürcistan uyruklu M.J., S.K. ve K.K. isimli şahıslara ait olduğu öğrenilirken, şahıslar ise alınan ifadenin ardından serbest bırakıldı.
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