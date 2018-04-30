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30 Nisan 2018 Pazartesi 20:14

Ordu’da patpat ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde servis minibüsü ile ‘patpat’ adı verilen tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Beyceli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki servis minibüsü,...

Ordu'da patpat ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde servis minibüsü ile ‘patpat’ adı verilen tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Beyceli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki servis minibüsü, önüne çıkan tarım aracına vurmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün hakimiyetinden çıkan minibüs, olay yerinde bulunan akaryakıt istasyonunun refüj duvarına çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan kişilere olay yerinde müdahale etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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