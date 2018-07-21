Ordu’nun Kumru ilçesinde, ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracının karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, S.T. idaresindeki kamyonet ile H.Ç. idaresindeki patpat Balı-Konaklı Mahallesi arasında çarpıştı. Kazada yaralanan patpat sürücüsü, Kumru Devlet Hastanesine sevk edildi. Patpat ve kamyonette de maddi hasar meydana gelirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Ordu’da ‘patpat’ kazası: 1 yaralı
Ordu’nun Kumru ilçesinde, ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracının karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.