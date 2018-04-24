Ordu’daki FETÖ davasında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ordu’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda 1’i tutuksuz, 3’ü tutuklu olmak üzere 4 sanığın ifadeleri alındı. Sanıklardan tutuklu İ.İ., ByLock programını kullanmadığını savundu. Hakkında Korgan ilçesinde ‘abilik’ iddiaları bulunan sanık, suçlamaları reddederek, FETÖ’nün kurumunda sadece geçimini sağlamak için çalıştığını iddia etti. Sanık ayrıca ByLock listesinde bulunan 2 kişiyi de çalıştığı kurum nedeniyle tanıdığını, böyle bir yapılanmadan haberi olmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık C.A., tanıkların kendisi hakkında yaptığı ifadeleri kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

M.T. ise yıllardır öğretmenlik yaptığını ve böyle bir yapılanmadan haberi olmadığını iddia etti.

Tutuksuz yargılanan imam M.K. ise suçlamaları reddederek, tanık beyanlarının asılsız olduğunu ileri sürdü. Hakkındaki iddiaların sadece tahmin olduğunu öne süren sanık, tahliyesini talep etti.

Sanıklardan FETÖ’nün il abisi listesinde adı geçtiği öne sürülen M.T. hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verilirken, diğer 3 sanığın duruşmaları ise ertelendi.