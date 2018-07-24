Organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Soma’da ve Soma merkezli 4 ilde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda suç makinesi 11 kişi tutuklandı.Soma Cumhuriyet Başsavcılığı...

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Soma’da ve Soma merkezli 4 ilde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda suç makinesi 11 kişi tutuklandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manisa’nın Soma ilçesi merkezli merkezli İzmir, Aydın ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Ş.E., A.B., S.B., B.E., H.K., M.A., E.K., N.A., T.C., A.Y., E.Ş., F.K. ve E.Y. olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde, sahte kimlik, tabanca, tüfek, mermi, ve gaz tabancası da ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan H.K. ve F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.