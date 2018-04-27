Bursa’nın Orhaneli ilçesinde termik santralde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybettiÇelikler Holding Grubu’na ait Orhaneli Termik Santrali’nde, 35 metre yüksekliği olan kömür alma bölgesinde çürüyen sac düştü. Sacın altında kalan 5 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Salcı hayatını kaybetti. Olayın ardından Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Orhaneli Termik Santrali’nde iş kazası: 1 ölü
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde termik santralde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybettiÇelikler Holding Grubu’na ait Orhaneli Termik Santrali’nde, 35 metre yüksekliği olan kömür alma bölgesinde çürüyen sac düştü. Sacın...