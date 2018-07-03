Orhaneli ve Büyükorhan Orman İşletmelerinde rüşvet operasyonu

Bursa’nın iki dağ ilçesi Orhaneli ve Büyükorhan Orman işletmelerine yönelik yapılan rüşvet operasyonlarında aralarında işletme müdürleri ve şeflerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa’nın iki dağ ilçesi Orhaneli ve Büyükorhan Orman işletmelerine yönelik yapılan rüşvet operasyonlarında aralarında işletme müdürleri ve şeflerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet savcılığının talimatıyla harekete geçen Orhaneli ve Büyükorhan ilçe jandarma ekipleri ormanda ağaçların rüşvet karşılığı kesimine izin verildiği iddiasıyla her iki ilçede 9 memur 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında Orhaneli İşletme Müdürü, İşletme Şefi ile Büyükorhan İşletme Şefi’nin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.