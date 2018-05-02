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02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:59

Orman itfaiye aracı takla attı, yaralı helikopterle taşındı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın arazözünün devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan itfaiye eri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye nakledildi.Kaza saat 16.00 sıralarında Celepler...

Orman itfaiye aracı takla attı, yaralı helikopterle taşındı
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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın arazözünün devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan itfaiye eri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye nakledildi.

Kaza saat 16.00 sıralarında Celepler Köyü Taşocağı yakınlarında meydana geldi. Cengiz Ş. idaresindeki Büyükorhan İşletme Müdürlüğüne ait 16 N 2775 plakalı arazöz Orhaneli’nden görevden dönerken yolun hafif yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Takla atan ve ters dönen orman itfaiye aracında biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Bünyamin K.’nin durumunun diğer meslektaşlarına göre daha ciddi olduğu öğrenildi. Bünyamin K. Sağlık Bakanlığına ait helikopterle hastaneye taşınırken diğer yaralılar 112 ambulanslarıyla Bursa’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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