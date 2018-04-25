Orman yangını ucuz atlatıldı

Manavgat Sorgun Mahallesi’nde bulunan çamlıkta yangın çıktı. Yangını görerek 112’ye ihbarda bulunan vatandaşlar ve basın mensupları bölgeye gelerek müdahalede bulundu.İhbarcı ve gazeteciler yanan ormanlık alanı kırdıkları ağaç dallarıyla...

Manavgat Sorgun Mahallesi’nde bulunan çamlıkta yangın çıktı. Yangını görerek 112’ye ihbarda bulunan vatandaşlar ve basın mensupları bölgeye gelerek müdahalede bulundu.

İhbarcı ve gazeteciler yanan ormanlık alanı kırdıkları ağaç dallarıyla söndürmeye çalışırken, olay yerine gelen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Arazözü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Jandarma, Orman ve İtfaiye ekiplerince yapılan incelemelerde yangının yakılan bir ateşten veya atılan bir sigaradan çıkmış olabileceği belirtildi.