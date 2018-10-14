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14 Ekim 2018 Pazar 20:19

Ormana uçan araçta can pazarı: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesi arasındaki karayolu üzerinde meydana gelen kazada, sağanak yağmur nedeniyle yoldan çıkarak ormanlık alana yuvarlanan özel otomobilde bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Metlerce...

Ormana uçan araçta can pazarı: 5 yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesi arasındaki karayolu üzerinde meydana gelen kazada, sağanak yağmur nedeniyle yoldan çıkarak ormanlık alana yuvarlanan özel otomobilde bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Metlerce yuvarlanan araçtaki yaralılar itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Domaniç istikametine seyir halinde olan sürücü Mehmet Muslu yönetimindeki 16 KA 551 plakalı özel otomobil, sağanak yağmurun etkili olduğu anlarda virajı alamayarak yoldan çıkıp, ormanlık alana uçtu. Özel otomobil metreler sonra ağaçlar arasında durabilirken, o andan itibaren can pazarı yaşandı.

Kazada sürücü Mehmet Muslu ile araçta bulunan Ayşegül Muslu, Gülsüm Muslu, Mustafa Muslu ve 8 yaşındaki, Hilal Muslu yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve İtfaiye Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirildi.
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