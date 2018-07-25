Ormanlık alan iki haftada 10 defa yandı

Adıyaman Karadağ Hatıra Ormanı 10’uncu kez bilinmeyen nedenlerden dolayı yandı.Edinilen bilgiye göre, son iki hafta içerisinde Karadağ Hatıra Ormanı’nda toplam 10’uncu kez yangın çıktı. 10’uncu kez çıkan yangını fark eden vatandaşlar...

Adıyaman Karadağ Hatıra Ormanı 10’uncu kez bilinmeyen nedenlerden dolayı yandı.

Edinilen bilgiye göre, son iki hafta içerisinde Karadağ Hatıra Ormanı’nda toplam 10’uncu kez yangın çıktı. 10’uncu kez çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan orman yangınlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bilinçli yakıldığı iddia edilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.