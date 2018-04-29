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29 Nisan 2018 Pazar 16:48

Ormanlık alanda başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Tepe Emlak Konutları Ormanlık mevkiinde, yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polislere bildirdi....

Ormanlık alanda başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Tepe Emlak Konutları Ormanlık mevkiinde, yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polislere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan bir erkeğin, başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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