Ormanlık alanda çıkan yangın atış poligonuna sıçradı

Şanlıurfa’da emniyetin atış poligonu yakınlarında kuru otların tutuşmasıyla ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede poligonun etrafına bariyer amaçlı konulan araç lastiklerine sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi’nde emniyete ait atış poligonu yakınlarındaki ormanlık alanda yangını çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başladığı tahmin edilen yangın kısa sürede ormanlık alana ve poligonun etrafındaki araç lastiklerine sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle yükselen siyah dumanların şehrin her tarafından görülebildiği öğrenildi.