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15 Ekim 2018 Pazartesi 22:43

Orta Amerika’da iki yanardağ yeniden faaliyete geçti

Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika’da Turrialba Yanardağı ve Guatemala’da Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Orta Amerika'da iki yanardağ yeniden faaliyete geçti
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Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika’da Turrialba Yanardağı ve Guatemala’da Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Orta Amerika’nın iki uzak ülkesi Kosta Rika ve Guatemala bir kez daha yanardağ tehdidi altında. Kosta Rika’daki Volkanik ve Sismik Gözlemevi (OVSICORI) tarafından yapılan açıklamada, Turrialba Yanardağı’nın yeniden faaliyete geçtiği ve bin metre yüksekliğe ulaşan kül püskürttüğü belirtildi. OVSİCORİ tarafından yayımlanan raporda, "Ağustos 2018’in sonundan bu yana Turrialba Yanardağı faaliyete geçti. Kül ve gazlar daha kalıcı bir şekilde yayılmaya başladı” denildi.

Haziran ayında yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Guatemala’daki Fuego Yanardağı da Cumartesi günü tekrar faaliyete geçti. Yanardağın kül püskürtmeye devam ettiği ve küçük patlamalar meydana geldiği belirtildi.
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