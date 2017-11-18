Ortaca’da cezaevi firarisi yakalandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, cezaevi firarisi saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Kasten Adam Öldürme” ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan cezaevi firarisi...

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, cezaevi firarisi saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Kasten Adam Öldürme” ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan cezaevi firarisi M.Ç.’nin Eskiköy Mahallesinde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şahsın kaldığı eve operasyon düzenledi. M.Ç.’nin kaldığı eve, güvenlik güçlerine karşı önlem almak amacıyla kamera sistemi kurduğu tespit edildi. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Loading...

Gözaltına alınan ve Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Seydikemer Eşen cezaevine gönderildi.