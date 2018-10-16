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16 Ekim 2018 Salı 11:29

Ortaokul öğrencisi yolda bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Aksaray’da ortaokulu 6. sınıf öğrencisi yolda bulduğu cüzdanı polise teslim etti.Olay, Büyükbölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan yüzme havuzundan eve gitmek için yola...

Ortaokul öğrencisi yolda bulduğu cüzdanı polise teslim etti
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Aksaray’da ortaokulu 6. sınıf öğrencisi yolda bulduğu cüzdanı polise teslim etti.

Olay, Büyükbölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan yüzme havuzundan eve gitmek için yola çıkan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zeynep Ede (11), kaldırımda yürürken yerdeki cüzdanı fark edince polise haber verdi.

İhbar üzerine Zeynep Ede’nin yanına gelen ekipler, kontrol ettiği cüzdanın içerisinde bir miktar Türk Lirası ve 830 euro, kimlik ve kredi kartlarının olduğunu tespit etti. Polis tutanak karşılığında cüzdanı öğrenciden teslim aldı.

Öte yandan ekiplerin yaptığı araştırma sonucu cüzdanın sahibini bularak cüzdanı teslim ettiği öğrenildi.
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