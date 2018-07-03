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03 Temmuz 2018 Salı 13:29

Osmaniye Ticaret Odası’nda silahlı saldırı

Geçen dönem MHP Osmaniye milletvekilliği yapan Ruhi Ersoy’un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye Ticaret Odası'nda silahlı saldırı
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Geçen dönem MHP Osmaniye milletvekilliği yapan Ruhi Ersoy’un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Raufbey Mahallesi Adnan Bulvarı üzerindeki Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, geçen dönem MHP milletvekiliği yapan Ruhi Ersoy’un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy’a silahla ateş etti. Yaralanan Hasan Ersoy kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy ise kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından emniyet güçleri olayın meydana geldiği oda binasında inceleme başlattı.
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