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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:30

Osmanlısporlu futbolcu Caner Arıcı gözaltına alındı

Osmanlısporlu futbolcu Caner Arıcı, Bolu’da kampa katılmak için otele giriş yaptığı sırada, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor’da...

Osmanlısporlu futbolcu Caner Arıcı gözaltına alındı
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Osmanlısporlu futbolcu Caner Arıcı, Bolu’da kampa katılmak için otele giriş yaptığı sırada, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor’da forma giyen sağ bek oyuncusu Caner Arıcı, Bolu’da kamp yapan takımına katılmak için sabah saatlerinde Karacasu Beldesi’nde bulunan otele giriş yaptığı sırada, otelin sisteminden hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Otel yetkililerinin durumu jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Caner Arıcı’yı, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arıcı, gazetecilerin hakkındaki iddialarını sorması üzerine, “Yakalama kararı yok. Trafik cezasını ödememişim o kadar” dedi.

Arıcı, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından kampa geri döndü.
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