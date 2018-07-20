ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 18:55

‘Otçu Baba’ lakaplı uyuşturucu taciri Sakarya’da yakalandı

Gençleri uyuşturucuya alıştıran ve halk arasında ‘Otçu Baba’ lakabıyla bilinen Nazif Kamil Ö., Sakarya Narkotik ekiplerince yapılan operasyon sonucu Karasu’da yakalanarak tutuklandı. ’Otçu Baba’nın 5 kişiyle uyuşturucu içerken yakalandığı...

‘Otçu Baba' lakaplı uyuşturucu taciri Sakarya'da yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gençleri uyuşturucuya alıştıran ve halk arasında ‘Otçu Baba’ lakabıyla bilinen Nazif Kamil Ö., Sakarya Narkotik ekiplerince yapılan operasyon sonucu Karasu’da yakalanarak tutuklandı. ’Otçu Baba’nın 5 kişiyle uyuşturucu içerken yakalandığı operasyonu mahalle halkı alkışla karşıladı.

Gençleri uyuşturucuya alıştıran ‘Otçu Baba’ lakaplı Nazif Kamil Ö. Sakarya’da yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ilinde ‘Otçu Baba’ lakabı ile tanınan Nazif Kamil Ö.’nün (61) Karasu ilçesinde yerleştiğini ve küçük yaşta çocuklar ve yetişkinlerle evinde uyuşturucu içtirdiği bilgisini aldı. İstihbarat üzerine dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, şahsın ikametine yaptıkları operasyonda; şahıs ile birlikte 5 kişiyi uyuşturucu madde içerken yakaladı. İkamette yapılan aramada 42,31 gram toz esrar, 2,30 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Nazif Kamil Ö., uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanımı için yer temin etmek suçlarından gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, ikamette bulunan T.Y. (17) isimli şahıstan 1,74 gram toz esrar, B.E. (21) isimli şahıstan 1,58 gram toz esrar ve M.G. (23) isimli şahıstan ise 2,19 gram toz esrar ele geçirildi. Şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. Polisin operasyonu ise mahalle halkı tarafından alkışla karşılandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku