Otelde çıkan yangında yaralanan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti

Fatih Eminönü’nde bulunan bir otelin sauna kısmında çıkan yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki, hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, yangında dumandan zehirlenen itfaiye erine olay yerinde müdahale saniye saniye görüntülendi.

Fatih Eminönü Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak’ta bulunan bir otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangında, 4 otel müşterisi ve 1 itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Annesi ve iki kızıyla beraber İstanbul’a tatile gelen Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sadouki’nin otel tahliye edilirken dumandan etkilendiği ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Bu arada, yangın sırasında çekilen bir görüntüde itfaiye erine müdahale anı saniye saniye görüntülendi.