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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:35

Otelin 7. katından düşen Rus turist öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin 7. katından düşen Rus turist hayatını kaybetti.

Otelin 7. katından düşen Rus turist öldü
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin 7. katından düşen Rus turist hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Kumköy bölgesinde kız arkadaşıyla tatil yapan Rus turist Marsel Nagimov (35), konakladığı otelin 7. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Rus turistin aşırı derece alkollü olduğu ileri sürüldü. Marsel Nagimov’un cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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