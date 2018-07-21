Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin 7. katından düşen Rus turist hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Kumköy bölgesinde kız arkadaşıyla tatil yapan Rus turist Marsel Nagimov (35), konakladığı otelin 7. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Rus turistin aşırı derece alkollü olduğu ileri sürüldü. Marsel Nagimov’un cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otelin 7. katından düşen Rus turist öldü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin 7. katından düşen Rus turist hayatını kaybetti.