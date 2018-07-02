Otobanda yan yatan kamyonda can pazarı

Bursa’da bariyere ve elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatan kamyondaki 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa-Ankara-İstanbul-İzmir otobanı Samanlı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezi istikametine...

Bursa’da bariyere ve elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatan kamyondaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa-Ankara-İstanbul-İzmir otobanı Samanlı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezi istikametine seyreden 16 LRT 13 plakalı kamyon aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıkarak önce orta refüjdeki demir bariyere ardından elektrik direğine çarpıp yan yattı. Kamyondan bulunan 3 kişi ön camdan fırlayıp yola savruldu. Can pazarının yaşandığı kazayı gören diğer sürücüler 112 ve polisi arayarak haber verdi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.