Otobandaki kovalamaca film sahnelerini aratmadı

Bursa-İzmir-Ankara otobanında polis ile uyuşturucu tacirleri arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Polis kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcının otomobilinin lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Bursa-İzmir-Ankara otobanında polis ile uyuşturucu tacirleri arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Polis kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcının otomobilinin lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı timlerininde desteğiyle İzmir-İstanbul otobanı üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde ve çevresinde uyuşturucu tacirlerini beklemeye başladı. Dinlenme tesisinde uyuşturucu pazarlığı yapan şahıslara yapılan şok baskında, uyuşturucuyu getirdiği iddia edilen İ.K. isimli şahıs otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacada lastiklerine ateş edilerek durdurulan otomobilden inen İ.K., polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan İ.K. ile dinlenme tesislerinde uyuşturucu pazarlığına oturdukları belirlenen U.A, G.Ö. ve H.G. de gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kaçmaya çalışan İ.K.’nin aracında yapılan aramada farklı poşetlere ayrılmış Skank adı verilen uyuşturucu, silah şarjörüne de rastlandı. Öte yandan dinlenme tesisindeki uyuşturucu pazarlığı tesisin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay güvenlik kameralarına yansırken, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aynı zamanda çevrede bulunan vatandaşlara herhangi bir zarar gelmemesi adına yaptıkları çalışma da gözler önüne serilmiş oldu.