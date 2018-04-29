ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 16:13

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan Gaziantep yönüne gitmekte olan Hatice Çiçek Yılmaz yönetimindeki 27 F 4308 plakalı otomobil, virajı alamayarak önce...

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan Gaziantep yönüne gitmekte olan Hatice Çiçek Yılmaz yönetimindeki 27 F 4308 plakalı otomobil, virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hatice Çiçek Yılmaz (29) ile eşi Cuma Çiçek (34), çocukları Nisa Çiçek (6) ve Zeliha Çiçek (4) yaralandı.

Kaza sonrası hava yastıklarının açılmasıyla otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle araçtan asfalta sızan yakıt ve yağ itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku