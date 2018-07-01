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01 Temmuz 2018 Pazar 05:49

Otomobil aydınlatma direğine ve ağaca çarptı: 2’si çocuk, 7 yararlı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine ve ağaca çarparak takla attı, hurdaya dönen kazada 2’si çocuk, 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Kırıkkale Kayseri yolunun 13’üncü kilometresindeki Hasan Dede...

Otomobil aydınlatma direğine ve ağaca çarptı: 2'si çocuk, 7 yararlı
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Kırıkkale’de kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine ve ağaca çarparak takla attı, hurdaya dönen kazada 2’si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırıkkale Kayseri yolunun 13’üncü kilometresindeki Hasan Dede mevkisinde meydana geldi. Emin Çelebi (50) yönetimindeki 50 SA 919 plakalı otomobilin kontrolden çıkması sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarpması sonucu takla attı. Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan aydınlatma direği o sırada, Kayseri’den Kırıkkale istikametine giden Muhammed Yavuz yönetimindeki 38 NU 025 plakalı, içinde 12 yolcusu olan minibüsün ön tarafındaki tamponuna düşmesi sonucu son anda araç takla atmaktan kurtuldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerası otomobilin süratle geldiğini ve refüje çıkmasını saniye saniye kaydetti.

Hurdaya dönen otomobilin içinde bulunan sürücü Emin çelebi (50), Yurdanur Durdu (40), Durduhan Durdu (60), Selim Durdu (28), Duygu Betül Yurtseven (20), Musa Eren Çelebi (4) ve Elif Buse Çelebi (7) kazada yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Servis Sağlık Ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri buradaki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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