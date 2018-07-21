ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 08:43

Otomobil bahçe kapısına çarptı: 4 yaralı

Elazığ’da otomobilin bahçe kapsına çarpması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobil bahçe kapısına çarptı: 4 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Elazığ’da otomobilin bahçe kapsına çarpması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Akçakiraz Beldesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresindeki 27 LT 494 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeni demir kapısına çarptı. Bahçe kapısının yıkıldığı kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Gürültüyle uyanan ev sahiplerinin kazayı görerek haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku