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13 Ekim 2018 Cumartesi 20:03

Otomobil bariyerlere çarptı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kırıkkale’de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikri Demirtaş idaresindeki 04 D 5656 plakalı...

Otomobil bariyerlere çarptı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
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Kırıkkale’de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikri Demirtaş idaresindeki 04 D 5656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada, otomobildeki yolculardan Mülkiye Demirtaş (36) ve 2 çocuğu hafif yaralandı. Anne Demirtaş ve 2 çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Kazada şok yaşayan çocukları 112 Acil Servis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan domates ve konserveler aracın içine saçıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle karayolunda güvenlik tedbiri aldı.
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