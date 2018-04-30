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30 Nisan 2018 Pazartesi 23:32

Otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 3 yaralı
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Şanlıurfa’da otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde meydana geldi. İsmail O.’nun kullandığı 63 M 4130 plakalı otomobil ile İsmail A.’nın kullandığı 63 M 0381 plakalı beton mikseri Süleymanşah Konaklama Tesisi yakınlarında çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile birlikte otomobilde bulunan hakim Tuğba Ö. yaralandı.

Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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