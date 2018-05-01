Otomobil dereye uçtu: 1 ölü 2 yaralı

Malatya-Adıyaman karayolunda bir aracın dereye uçması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde yaşanan kazada İbrahim Zincir (54) yönetimindeki 46 PL 684 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesine bağlı...

Malatya-Adıyaman karayolunda bir aracın dereye uçması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde yaşanan kazada İbrahim Zincir (54) yönetimindeki 46 PL 684 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesine bağlı Küçüklü Mahallesi mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 35 metreden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan sürücünün annesi olduğu öğrenilen olan Fatma Zincir (79) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ve araçta bulunan bir kişi ise yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, araçtaki yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.