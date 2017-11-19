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19 Kasım 2017 Pazar 17:05

Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Aliağa-Manisa yolunda S.Ç yönetimindeki 45 SC 3622 plakalı otomobil, Otmanlar köyü yönü istikametinden Karakuzu Köyü istikametine...

Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
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İzmir’in Aliağa ilçesinde köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aliağa-Manisa yolunda S.Ç yönetimindeki 45 SC 3622 plakalı otomobil, Otmanlar köyü yönü istikametinden Karakuzu Köyü istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybedip İbrin Deresi mevkisinde bulunan köprüden dereye uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü S.Ç. kendi çabalarıyla araç içerisinden çıktı. Yaralı sürücü S.Ç. olay yerine gelen 112 ambulansıyla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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