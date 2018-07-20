Otomobil dereye uçtu

Bursa’da kadın sürücü, otomobilinin 4 metrelik yükseklikten dereye uçması sonucu yaralandı.

Kaza, Gökdere Bulvarı’nda meydana geldi. 16 NK 431 plakalı otomobilin sürücüsü Pınar S. (25) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arkadaşı Ayşe G.’nin de (30) içinde bulunduğu otomobil, yaklaşık dört metrelik yükseklikten dereye uçtu. Otomobil ters vaziyette kalırken, sıkışan yaralıları çevredeki vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ambulansla yaralıları Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.