ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 09:50

Otomobil eve daldı: 3 yaralı

Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil eve daldı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Otomobil eve daldı: 3 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil eve daldı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza Tekirdağ’ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Barabaros Mahallesi Topağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 BK 366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol üzerinde bulunan bir eve çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan otomobilin çarptığı evde de maddi hasar yaşandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku