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06 Ekim 2018 Cumartesi 19:43

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Selçuk Mahallesi Kanal Sokak’ta Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu’nun kullandığı 51 BB 706 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı....

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Selçuk Mahallesi Kanal Sokak’ta Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu’nun kullandığı 51 BB 706 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada otomobil tarlaya uçarken, motosiklette bulunan Oğuzhan Demir (18) ve Emre Can (17) yola savruldu. Yaralanan gençlere ilk müdahaleyi Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Değirmencioğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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