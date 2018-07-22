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22 Temmuz 2018 Pazar 17:55

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Aydın-Denizli karayolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.Kaza, Kuyucak Gencelli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyreden 31 YS 587 plakalı bir otomobil,...

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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Aydın-Denizli karayolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Kuyucak Gencelli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyreden 31 YS 587 plakalı bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden motosiklete çarptı. Otomobil ile birlikte motosiklet yoldan çıkarak incir bahçesine uçtu. Kazada ismi henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü yaralanırken, Açıkkum ailesinin 3 ferdini taşıyan motosikletteki 2’si kadın 3 kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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