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01 Temmuz 2018 Pazar 15:05

Otomobil ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 7 yaralı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca yolu Emirdağ Mezarlığı mevkii Keresteciler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nahit E. idaresindeki 34 BR 389 plakalı otomobil, Kaynarca yolu Keresteciler kavşağından yola çıkan Selahattin S. idaresindeki 54 DE 963 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Nahit E. ve Selahatttin S.’nin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Nurşen E., Sündüz Ç. ile traktörün römork kısmında bulunan İsmail S., Ferdana S. ve Hülya S. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen trafik kazası sonrası her iki araçta kullanılamaz hale gelirken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
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