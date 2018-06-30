Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil bir iş yerine daldı.Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Liseler Caddesinde meydana geldi. Olayda kontrolü kaybeden sürücü 06 FEN 66 plakalı otomobille bir cep telefonu dükkanına girdi. Dükkanda bulunan personeller aracı son arda fark edip olayı yara almadan atlattı. Caddenin işlek olduğu saatte meydana gelen olayda yaralanan olmaması sevindirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otomobil iş yerine girdi
Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil bir iş yerine daldı.Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Liseler Caddesinde meydana geldi. Olayda kontrolü kaybeden sürücü 06 FEN 66 plakalı otomobille bir cep telefonu dükkanına girdi. Dükkanda...