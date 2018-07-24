ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 15:56

Otomobil kanala uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin yolun kenarında bulunan sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi boğularak hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandıKaza, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Sarıbey yolu üzerinde...

Otomobil kanala uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin yolun kenarında bulunan sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi boğularak hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı

Kaza, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Sarıbey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilye göre, sulama kanalının yanında bulunan yolda seyir halinde giden 45 E 2919 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil servis ve AKS ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan İlter Ç. ve Ali E. vatandaşların yardımıyla araç içerisinde yaralı olarak çıkarılırken, 2 yaralı da Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan 60 yaşındaki Durmuş Ali Kamalı ise boğularak hayatını kaybetti. AKS ekipleri tarafından araç içerisinde cesedine ulaşılan Kamalı’nın cansız bedeni morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku