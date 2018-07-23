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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:56

Otomobil köprülü kavşağın beton ayağına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin yapımı devam eden köprülü kavşağın beton ayağına çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.Kaza, Karaman-Mersin karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen...

Otomobil köprülü kavşağın beton ayağına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
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Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin yapımı devam eden köprülü kavşağın beton ayağına çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Karaman-Mersin karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, Mersin’den Karaman istikametine gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yapımı devam eden köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 6 kişi sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar için itfaiye ve diğer ekipler seferber oldu. Aracın ön tarafında oturan Ömer Atasever (70) olay yerinde, sürücü Mustafa Atasever ise kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Ömer (12), Hatice Zümre (2) ve Merve Reyhan (8) Karaman Devlet Hastanesinde, Bediha Atasever de özel bir hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ömer Atasever’in cansız bedeni Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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