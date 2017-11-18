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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:50

Otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Narman - Oltu karayolunda Ak Petrol karşında motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Narman’dan Oltu istikametine seyreden Ercan Özdilek yönetimindeki 25 FS 005 plakalı otomobil aynı yönde seyreden Mertay Narman yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mertay Narman (18) hayatını kaybederken motosiklette bulunan Ertan Akalan (17) ağır yaralandı. Yaralı Akalan Narman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ercan Özdilek gözaltına alındı.

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