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24 Temmuz 2018 Salı 15:57

Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim...

Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
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Samsun’da otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Kapucu (21) idaresindeki 55 AAP 609 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki 55 LU 2018 plakalı kamyonet ve 55 DN 899 plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Halil İbrahim Kapucu, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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