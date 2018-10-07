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07 Ekim 2018 Pazar 22:47

Otomobil park halindeki silindire çarptı: 5 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bölünmüş yolda yol çalışması sebebiyle trafiğe kapatılmış şeride giren otomobilin park halindeki silindire çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu’nun 12. kilometresinde meydana...

Otomobil park halindeki silindire çarptı: 5 yaralı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bölünmüş yolda yol çalışması sebebiyle trafiğe kapatılmış şeride giren otomobilin park halindeki silindire çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu’nun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevki T. (61) yönetimindeki 42 ABT 479 plakalı otomobil, Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken fark edemeyerek bölünmüş karayolunun yol çalışması sebebiyle trafiğe kapatılmış şeridine girdi. Trafiğe kapalı şeritte bir süre ilerledikten sonra müteahhit firmaya ait şantiye araçlarının park halinde bulunan iş makineleriyle karşılaşan otomobil sürücüsü, bir silindire çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan Fazilet (31), Esin Eylül (6), Şevki Eren (7) ve Uğur Aslan T. (11) yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazanın ardından bölgeye gelen Jandarma ve trafik ekipleri ile şantiye yetkilileri incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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